Τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων

Το νέο ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων, το οποίο παρουσιάστηκε δημόσια στο συνέδριο NewsAuto Talks, αλλάζει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και διαχειρίζονται οι τροχαίες παραβάσεις στην Ελλάδα. Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια δομική τομή στη διαφάνεια και στη λειτουργία των αρχών.

Στο συνέδριο αποκαλύφθηκε ότι έχουν ήδη σταλεί οι πρώτες πλήρως ψηφιακές κλήσεις, με αφετηρία την Αττική Οδό κάτι που επιβεβαιώνει ότι το νέο σύστημα όχι μόνο ενεργοποιήθηκε, αλλά εφαρμόζεται ήδη σε πραγματικές συνθήκες. Η κλήση εκδόθηκε αυτόματα, εστάλη στον παραβάτη χωρίς καμία ανθρώπινη μεσολάβηση και κατοχυρώθηκε αμέσως στο ηλεκτρονικό αρχείο της Αστυνομίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







