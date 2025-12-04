Ο δρόμος τρόμος της Αττικής γίνεται μία ονειρική διαδρομή

Ο παραλιακός δρόμος που ενώνει Αλεποχώρι (Αττικής) με Σχίνος (Κορινθίας) ήταν για χρόνια γνωστός ως ένας από τους πιο επικίνδυνους. Πλέον ξεκινά μια προσπάθεια να μετατραπεί σε έναν ασφαλή και λειτουργικό οδικό άξονα.

Η μορφολογία του δρόμου είναι εξαιρετικά απαιτητική: από τη μία πλευρά η θάλασσα του Κορινθιακού έχει «φαγωθεί» σε σημεία τη λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ από την άλλη πλευρά ο ορεινός όγκος αφήνει ορθάνοιχτα τα ενδεχόμενα κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων. Σε περιόδους κακοκαιρίας ή ισχυρών ανέμων, τα κύματα φτάνουν ως το δρόμο, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη.

Η νέα προσπάθεια αποκατάστασης επισημοποιήθηκε με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου. Το έργο, με προϋπολογισμό 430.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας Αττικής και αφορά στην εκπόνηση αναγκαίων μελετών: τοπογραφικές, οδοποιίας, υδραυλικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, με στόχο την άρση των κινδύνων και την αναβάθμιση της οδικής υποδομής.

