Ποια αυτοκίνητα αγόρασαν οι Έλληνες το Νοέμβριο;
NEWSAUTO.GR

Σταθερά πρώτη η Toyota, εντυπωσιακά ψηλά η BMW, αντεπίθεση της Renault και διείσδυση των κινεζικών brands…

Με 10.495 νέες ταξινομήσεις επιβατικών έκλεισε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και κινήθηκε σε αρκετά καλά επίπεδα, παρουσιάζοντας οριακή πτώση συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

