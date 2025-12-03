Ποια αυτοκίνητα αγόρασαν οι Έλληνες το Νοέμβριο;

Με 10.495 νέες ταξινομήσεις επιβατικών έκλεισε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και κινήθηκε σε αρκετά καλά επίπεδα, παρουσιάζοντας οριακή πτώση συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.