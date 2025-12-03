ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο σεβασμός, o Πρόεδρος, το SAFE και οι απειλές
NEWSAUTO.GR

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο σεβασμός, o Πρόεδρος, το SAFE και οι απειλές

«Η αξιοπρέπεια γεννιέται από τις επιλογές μας και τις πράξεις μας…»

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο σεβασμός, o Πρόεδρος, το SAFE και οι απειλές
UPD:
Επειδή, λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι – και δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε – αυτό που ξεχωρίζει τελικά τον έναν από τον άλλον στην αγορά μας είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτό που κάνεις, απέναντι στους συνεργάτες σου, απέναντι στον ανταγωνισμό σου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης