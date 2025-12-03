ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο σεβασμός, o Πρόεδρος, το SAFE και οι απειλές
ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο σεβασμός, o Πρόεδρος, το SAFE και οι απειλές
«Η αξιοπρέπεια γεννιέται από τις επιλογές μας και τις πράξεις μας…»
UPD:
Επειδή, λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι – και δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε – αυτό που ξεχωρίζει τελικά τον έναν από τον άλλον στην αγορά μας είναι η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτό που κάνεις, απέναντι στους συνεργάτες σου, απέναντι στον ανταγωνισμό σου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα