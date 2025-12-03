Δοκιμάζουμε την ανανεωμένη Honda NC750X με το αυτόματο κιβώτιο - Με πόσο την αποκτάς στην Ελλάδα;

Κάθε φορά που έφτανα στο χώρο παραλαβής των δημοσιογραφικών μοτοσικλετών Honda στα κεντρικά του Ομίλου Σαρακάκη στεκόμουν μερικά δευτερόλεπτα να χαζέψω το νέο NC750X. Ήθελα πολύ να το οδηγήσω στην αναβαθμισμένη εκδοχή του 2025 για να διαπιστώσω αν όντως έγινε καλύτερο ή όπως αναφέρουν στα πηγαδάκια κάποιοι συνάδελφοι «παραμένει το καλύτερο στην κατηγορία».