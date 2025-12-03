Δοκιμάζουμε το πιο οικονομικό-νέο SUV της Ελληνικής αγοράς
Η ορθολογική προσέγγιση της Chery στην ευρωπαϊκή αγορά αποτυπώνεται στη γκάμα της. Το Tiggo 7 φερ’ ειπείν, που είναι ένα καθαρά βενζινοκίνητο και άκρως ευρύχωρο SUV το οποίο διεκδικεί με αξιώσεις ένα μερίδιο της πίτας.
Όσο και αν έχουμε όλοι πειστεί πως η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, η ορθολογική κίνηση για κάθε κατασκευαστή που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη είναι να διαθέτει στη γκάμα του κινητήρες βενζίνης, υβριδικούς ή μη.
Η Chery παίζει και στα δύο «ταμπλό», διαθέτοντας plug-in υβριδικούς και συμβατικούς βενζινοκινητήρες για τα Tiggo 7 και Tiggo 8, ενώ πλέον με το νέο Tiggo 4 λανσάρει και την τεχνολογία Super Hybrid (φουλ υβριδικό σύνολο).
