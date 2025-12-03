Φρικιαστικό τέλος για γνωστή influencer
Η είδηση του θανάτου της νεαρής δημιουργού περιεχομένου που έγινε γνωστή ως Bikergirl έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα των αναβατών, καθώς το μοιραίο δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά αφότου είχε καταγράψει το τελευταίο της βίντεο πάνω στη μοτοσυκλέτα.

Στο video εμφανιζόταν χαμογελαστή, φορώντας πλήρη εξοπλισμό και μιλώντας στους ακολούθους της, λέγοντας τη φράση «ελπίζω να μην τρακάρω», μια φράση που σήμερα ακούγεται ανατριχιαστικά προφητική. Λίγο μετά, η μοτοσυκλέτα της βγήκε από την πορεία της και ανατράπηκε σε δρόμο με κίνηση, με αποτέλεσμα τον «φρικιαστικό» θάνατό της σύμφωνα με τα δημοσιεύματα (αναφέρουν λεπτομέρειες που δε θ’ελουμε να αναφερθούμε) και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό.

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές αιτίες, από ολισθηρό οδόστρωμα μέχρι αιφνίδια ενέργεια άλλου οχήματος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το δυστύχημα έγινε σε αστική περιοχή. Η άμεση επέμβαση των διασωστών δεν ήταν αρκετή και οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.



