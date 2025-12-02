Ξεχάστε τα φρένα όπως τα ξέρατε - Τι θα τα αντικαταστήσει;

Η υδραυλική πέδηση υπήρξε ο ακούραστος φύλακας της αυτοκίνησης από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, σύμφωνα με τη ZF Friedrichshafen – κολοσσό που έχει παράγει πάνω από τρία δισεκατομμύρια εξαρτήματα πέδησης την τελευταία τριετία – το υδραυλικό σύστημα πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής του.