Κλείνει ο Κηφισός για τα φορτηγά;
Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει πιλοτικό μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί για μείωση της συμφόρησης.

Τη δυνατότητα απαγόρευσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό τις ώρες αιχμής, από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί, εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

