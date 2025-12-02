Κλείνει ο Κηφισός για τα φορτηγά;

Τη δυνατότητα απαγόρευσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό τις ώρες αιχμής, από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί, εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.