Κλείνει ο Κηφισός για τα φορτηγά;
Κλείνει ο Κηφισός για τα φορτηγά;
Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει πιλοτικό μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί για μείωση της συμφόρησης.
UPD:
Τη δυνατότητα απαγόρευσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό τις ώρες αιχμής, από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί, εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα