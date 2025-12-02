UM Motorcyles: 125άρια σε τιμή… Black Friday
Τα best–seller της πόλης Flash 125 LZ και Xpeed 125 RX τώρα σε ασυναγώνιστη Black Friday προσφορά που διαρκεί μέχρι το τέλος του 2025.
Η UM Motorcycles μπορεί να διανύει μόλις τον τρίτο χρόνο της στην ελληνική αγορά, ωστόσο ήδη τα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά.
