Είναι η λύση για το κυκλοφοριακό χάος;


Ήταν θέμα χρόνου το κυκλοφοριακό να περάσει από τη γκρίνια των οδηγών στο τραπέζι της οργανωμένης πολιτικής συζήτησης, όπως ακριβώς έγινε στο σημαντικό συνέδριο Newsauto Talks.


To 1ο συνέδριο Newsauto Talks, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στο Ellinikon Experience Centre, με θέμα «Αυτοκίνηση, Κινητικότητα και Ελληνική Κοινωνία» είχε ισχυρή παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συγκοινωνιολόγων.

