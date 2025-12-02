Ιδού το νέο SUV της MG - Πότε θα έρθει Ελλάδα;

Η MG Motor ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με το νέο MGS6 EV, ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV που τοποθετείται απέναντι σε καθιερωμένους αντιπάλους και διεκδικεί μερίδιο σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός ολοένα και αυξάνεται.