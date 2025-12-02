Ποιοι θα την... πληρώσουν για τους ηλικιωμένους οδηγούς;
NEWSAUTO.GR

Ποιοι θα την... πληρώσουν για τους ηλικιωμένους οδηγούς;

Η ανανέωση διπλώματος για άτομα άνω των 65 αλλάζει ριζικά – ηλεκτρονική καταγραφή, πλήρης ιατρικός φάκελος και αυστηροί έλεγχοι βάζουν τέλος στα «τυφλά» πιστοποιητικά.

Ποιοι θα την... πληρώσουν για τους ηλικιωμένους οδηγούς;
UPD:

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για την ανανέωση των αδειών οδήγησης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η βασική αλλαγή αφορά τους γιατρούς, οι οποίοι πλέον θα φέρουν ποινική ευθύνη για κάθε ιατρική γνωμάτευση που υποβάλλουν, ενώ όλη η διαδικασία μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη σύνδεση του συστήματος με την ΗΔΙΚΑ και πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό φάκελο κάθε εξεταζόμενου.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης