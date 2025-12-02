Ποιοι θα την... πληρώσουν για τους ηλικιωμένους οδηγούς;
Η ανανέωση διπλώματος για άτομα άνω των 65 αλλάζει ριζικά – ηλεκτρονική καταγραφή, πλήρης ιατρικός φάκελος και αυστηροί έλεγχοι βάζουν τέλος στα «τυφλά» πιστοποιητικά.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για την ανανέωση των αδειών οδήγησης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η βασική αλλαγή αφορά τους γιατρούς, οι οποίοι πλέον θα φέρουν ποινική ευθύνη για κάθε ιατρική γνωμάτευση που υποβάλλουν, ενώ όλη η διαδικασία μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη σύνδεση του συστήματος με την ΗΔΙΚΑ και πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό φάκελο κάθε εξεταζόμενου.
