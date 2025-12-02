Ποιοι θα την... πληρώσουν για τους ηλικιωμένους οδηγούς;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για την ανανέωση των αδειών οδήγησης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η βασική αλλαγή αφορά τους γιατρούς, οι οποίοι πλέον θα φέρουν ποινική ευθύνη για κάθε ιατρική γνωμάτευση που υποβάλλουν, ενώ όλη η διαδικασία μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη σύνδεση του συστήματος με την ΗΔΙΚΑ και πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό φάκελο κάθε εξεταζόμενου.