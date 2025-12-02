Ο Έλληνας εφοπλιστής με τα εκατομμύρια κέρδη και την τρέλα του
Ο Έλληνας εφοπλιστής με τα εκατομμύρια κέρδη και την τρέλα του

Οι επιχειρηματικές αποδόσεις του, δείχνουν έναν άνθρωπο που κινείται με σχέδιο και πειθαρχία, χωρίς όμως να θυσιάζει το προσωπικό του πάθος. Η αγάπη του για τα γρήγορα και ποιοτικά αυτοκίνητα λειτουργεί ως αντίβαρο στη σοβαρότητα των αριθμών, κρατώντας ζωντανή την αδρεναλίνη της καθημερινότητας.

Ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας Χάρης Βαφειάς κατάφερε μέσα στα τελευταία χρόνια να ανεβάσει σημαντικά το οικονομικό του αποτύπωμα μέσω της εταιρείας C3is Inc., αλλά παράλληλα διατηρεί μια συλλογή αυτοκινήτων που δείχνει πως δεν έπαψε να είναι “γνήσιος petrolhead”.

Ο Βαφειάς, μέσω της C3is, ανακοίνωσε έσοδα 24,2 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο 2025. Η εταιρεία του, με τέσσερα πλοία υπό διαχείριση και πλήρως αποπληρωμένα χρέη, δείχνει ότι η ναυτιλιακή του δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, εν μέσω ενός ασταθούς περιβάλλοντος στις διεθνείς αγορές.

Ταυτόχρονα, ο Βαφειάς δεν κρύβει την αγάπη του για τα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με το newauto, ως δύο από τα πιο αγαπημένα του οχήματα ξεχωρίζουν ένα σπορ ιαπωνικό αυτοκίνητο και ένα πιο καθημερινό μοντέλο.



