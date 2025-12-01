Νέο Benelli TRK 602X: Πότε έρχεται και πόσο θα κοστίζει στην Ελλάδα;

Ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη της Benelli να προχωρήσει μπροστά με το πολύ επιτυχημένο της TRK 502. Το δημοφιλές μοντέλο έχει πλέον τα… χρονάκια του και όπως είναι λογικό η Benelli αποφάσισε να το εξελίξει και να δημιουργήσει τον αντικαταστάτη του.