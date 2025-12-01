Πώς ονομάζεται το νέο supercar της Toyota με τους 900+ ίππους;
Πώς ονομάζεται το νέο supercar της Toyota με τους 900+ ίππους;
Μία τηλεοπτική διαφήμιση της Toyota στην Ιαπωνία αποκαλύπτει περισσότερο από ποτέ το νέο supercar της εταιρείας, καθώς και το όνομά του.
UPD:
Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φιλόδοξο ιαπωνικό supercar της σύγχρονης εποχής έχει ξεκινήσει.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα