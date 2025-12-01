Πώς ονομάζεται το νέο supercar της Toyota με τους 900+ ίππους;

Μία τηλεοπτική διαφήμιση της Toyota στην Ιαπωνία αποκαλύπτει περισσότερο από ποτέ το νέο supercar της εταιρείας, καθώς και το όνομά του.