SYM NH-R 300: Εισιτήριο για τον κόσμο της περιπέτειας
SYM NH-R 300: Εισιτήριο για τον κόσμο της περιπέτειας
Η μικρή adventure που έρχεται να βγάλει τον Έλληνα αναβάτη από την πόλη και να τον συνδέσει ξανά με τη φύση.
Η κατηγορία των μικρών adventure μοτοσικλετών με στυλ εμπνευσμένο από τα Rally επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική αγορά και δεν είναι τυχαίο. Ο Έλληνας αναβάτης αναζητά πλέον μοτοσικλέτες που συνδυάζουν ευχρηστία, προσιτή τιμή, χαμηλό κόστος χρήσης και την ικανότητα να κινηθούν τόσο στην πόλη όσο και σε χωμάτινες διαδρομές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα