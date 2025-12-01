Εβαλαν ζάντες… Rolex
Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ορισμός της υπερβολικής πολυτέλειας. Μια Rolls-Royce με ζάντες Rolex!
Το όνομα Rolls-Royce είναι συνυφασμένο με την πολυτέλεια, την χλιδή και την γαλαζοαίματη ελίτ ορίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο που πρέπει να κατασκευάζεται ένα premium αυτοκίνητο. Αυτό όπως φαίνεται δεν ήταν αρκετό για έναν Γερμανός κοσμηματοπώλη ο οποίος είχε διαφορετικά σχέδια για τη δική του Phantom.
