Δοκιμαζουμε την Ford Mustang Mach-E restyle AWD

Με τη Mustang Mach-E η Ford κατάφερε να ενώσει τους δύο κόσμους τής Αυτοκίνησης με επιτυχημένο τρόπο: Η υιοθέτηση μιας ιστορικής ονομασίας μοντέλου της (ίσως της σημαντικότερης για την εταιρεία) σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο ενείχε ρίσκο.

Οι ενδοιασμοί που πολλοί είχαν αρχικά για το αυτοκίνητο μειώθηκαν στην πορεία του χρόνου (από τα τέλη του 2019 που πρωτοπαρουσιάστηκε το ηλεκτροκίνητο SUV) και έγινε αποδεκτό για τα πλεονεκτήματά του και όχι μόνο για τη φήμη που του δόθηκε εξαρχής.