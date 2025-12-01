Video: Αφαιρεθήκαν διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας

Η Τροχαία Αττικής έστησε επιχείρηση στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας, με στόχο να αποτρέψει “κόντρες” - αυτοσχέδιους αγώνες.

Με τη συμμετοχή των ομάδων Ο.Ε.Π.Τ.Α., τριών ομάδων «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., η αστυνομία πραγματοποίησε συνολικά 162 ελέγχους οχημάτων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 38 παραβάσεις. Οι παραβάσεις περιλάμβαναν πρόκληση θορύβου, δυσδιάκριτες πινακίδες, φιμέ τζάμια, και άλλες παραβάσεις. Η Τροχαία προχώρησε σε κατασχέσεις: αφαιρέθηκαν 5 πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.





