Video: Αφαιρεθήκαν διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας
NEWSAUTO.GR

Video: Αφαιρεθήκαν διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας

«Ντου» έκανε η Αστυνομία σε περιοχή της Αττικής ελέγχοντας κόντρες, ρύπους αλλά και… ήχους

Video: Αφαιρεθήκαν διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας
UPD:

Η Τροχαία Αττικής έστησε επιχείρηση στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας, με στόχο να αποτρέψει “κόντρες” - αυτοσχέδιους αγώνες.
Με τη συμμετοχή των ομάδων Ο.Ε.Π.Τ.Α., τριών ομάδων «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., η αστυνομία πραγματοποίησε συνολικά 162 ελέγχους οχημάτων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 38 παραβάσεις. Οι παραβάσεις περιλάμβαναν πρόκληση θορύβου, δυσδιάκριτες πινακίδες, φιμέ τζάμια, και άλλες παραβάσεις. Η Τροχαία προχώρησε σε κατασχέσεις: αφαιρέθηκαν 5 πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης