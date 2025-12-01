Video: Αφαιρεθήκαν διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας
Video: Αφαιρεθήκαν διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας
«Ντου» έκανε η Αστυνομία σε περιοχή της Αττικής ελέγχοντας κόντρες, ρύπους αλλά και… ήχους
UPD:
Η Τροχαία Αττικής έστησε επιχείρηση στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας, με στόχο να αποτρέψει “κόντρες” - αυτοσχέδιους αγώνες.
Με τη συμμετοχή των ομάδων Ο.Ε.Π.Τ.Α., τριών ομάδων «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., η αστυνομία πραγματοποίησε συνολικά 162 ελέγχους οχημάτων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 38 παραβάσεις. Οι παραβάσεις περιλάμβαναν πρόκληση θορύβου, δυσδιάκριτες πινακίδες, φιμέ τζάμια, και άλλες παραβάσεις. Η Τροχαία προχώρησε σε κατασχέσεις: αφαιρέθηκαν 5 πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα