F1: Θρίαμβος Φερστάπεν - Θρίλερ το πρωτάθλημα
Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τις McLaren, χάρη στην στρατηγική της Red Bull, αλλά και χάρη στην καταπληκτική του οδήγηση στο Κατάρ. Το πρωτάθλημα πάει με τρεις διεκδικητές στο Άμπου Ντάμπι!
Ήταν το ονειρικό σενάριο για τον Ολλανδό. Ο Μαξ εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητου ασφαλείας στον 7ο γύρο για να κάνει pit-stop την στιγμή που η McLaren ολιγώρησε.
