F1: Θρίαμβος Φερστάπεν - Θρίλερ το πρωτάθλημα

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τις McLaren, χάρη στην στρατηγική της Red Bull, αλλά και χάρη στην καταπληκτική του οδήγηση στο Κατάρ. Το πρωτάθλημα πάει με τρεις διεκδικητές στο Άμπου Ντάμπι!