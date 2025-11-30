Γιατί κρεμάνε καμπανάκια στις μοτοσικλέτες;

Οι πιο παρατηρητικοί θα έχετε δει σε διάφορες μοτοσικλέτες κάτι μικρά καμπανάκια να κρέμονται συνήθως στο κάτω μέρος της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για τα Biker Bells, γνωστά και ως Guardian Bells ή Gremlin Bells, που είναι μικρά μεταλλικά κουδουνάκια και χρησιμοποιούνται ως γούρι προστασίας.