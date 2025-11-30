Γιατί κρεμάνε καμπανάκια στις μοτοσικλέτες;
Γιατί κρεμάνε καμπανάκια στις μοτοσικλέτες;
Τι είναι τα Biker Bells και ποια είναι η ιστορία τους;
UPD:
Οι πιο παρατηρητικοί θα έχετε δει σε διάφορες μοτοσικλέτες κάτι μικρά καμπανάκια να κρέμονται συνήθως στο κάτω μέρος της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για τα Biker Bells, γνωστά και ως Guardian Bells ή Gremlin Bells, που είναι μικρά μεταλλικά κουδουνάκια και χρησιμοποιούνται ως γούρι προστασίας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα