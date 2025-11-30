Γιατί καθυστερεί το υδρογόνο στα αυτοκίνητά μας;

Από την «οικονομία του υδρογόνου» στην «αυτοκίνηση του υδρογόνου»; Η ηλεκτροκίνηση με μπαταρία στο όχημα θεωρούταν το «μέλλον» πριν από λίγα χρόνια. Μέχρις ότου να υπάρξει αποτελεσματικά η επόμενη λύση: Οι κυψέλες καυσίμου.