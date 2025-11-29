F1 GP Κατάρ: Ο Πιάστρι στην pole position!
F1 GP Κατάρ: Ο Πιάστρι στην pole position!
Ο Όσκαρ Πιάστρι θα ξεκινήσει τον κρίσιμο αγώνα του Κατάρ από την pole position έπειτα από μεγάλη μάχη με τον Νόρις. Τρίτος ο Φερστάπεν.
Η μονομαχία των δύο οδηγών της McLaren ήταν συγκλονιστική και κρίθηκε στον τελευταίο γύρο του Q3.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα