F1: Πώς ο Λάντο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ
NEWSAUTO.GR

F1: Πώς ο Λάντο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren έχει την ευκαιρία στο Λουσέιλ να σφραγίσει το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1. Τι χρειάζεται για να το καταφέρει και τι πρέπει να κάνουν οι Πιάστρι και Φερστάπεν για να στείλουν τη μάχη στο Άμπου Ντάμπι;

 

 

F1: Πώς ο Λάντο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ

Τα αποτελέσματα του τελευταίου αγώνα Sprint της σεζόν δημιουργούν μερικά νέα δεδομένα όσον αφορά στα σενάρια που χρίζουν τον Λάντο Νόρις παγκόσμιο πρωταθλητή F1 για το 2025, αλλά και σε εκείνα που κρατούν τους Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι στη μάχη μέχρι τέλους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης