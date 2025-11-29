Θα αποζημιωθούν τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία;
Θα αποζημιωθούν τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία;
Κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο βρίσκεται κάτω από τόνους νερού, λάσπης ή μπάζων, κάθε φορά που ένα δέντρο ή ένας τοίχος πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα, επανέρχεται η ίδια, επώδυνη απορία: «Αποζημιώνομαι ή μένω μόνος μου με τη ζημιά;».
Η βασική αρχή στην Ελλάδα είναι ότι ο νόμος πλέον “δείχνει” καθαρά την ιδιωτική ασφάλιση. Με τον πρόσφατο νόμο για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή, όποιος δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη για φυσικές καταστροφές στο όχημά του, δεν δικαιούται αποζημίωση από το Δημόσιο, ούτε εντάσσεται σε σχήματα κρατικής στήριξης όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με απλά λόγια: αν το αυτοκίνητο καταστραφεί από πλημμύρα, κατολίσθηση ή πυρκαγιά και δεν υπάρχει σχετική κάλυψη στο συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης μένει μόνος του με τη ζημιά.
