Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Ευθύνες στα παιδιά του για τις χαμένες Porsche και Land Rover
NEWSAUTO.GR

Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Ευθύνες στα παιδιά του για τις χαμένες Porsche και Land Rover

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρώτο Θέμα» ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μανιατόπουλος μίλησε μετά από πολλά χρόνια για το ποιοι ήταν υπεύθυνοι της κατάρρευσης των δύο εταιρειών…

Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Ευθύνες στα παιδιά του για τις χαμένες Porsche και Land Rover

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μανιατόπουλος περιέγραψε πώς οδηγήθηκε στην απώλεια των εισαγωγικών εταιρειών Porsche και Land Rover. Δύο εταιρειών με σημαντικά έσοδα, σταθερή πορεία που ακόμα και σήμερα είναι αξιοζήλευτη.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης