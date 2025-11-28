Το πουλάει η Tesla αλλά κανείς δεν το αγοράζει

Ο Ίλον Μασκ επανήλθε στο ζήτημα του licensing του Tesla Full Self-Driving (FSD), ξεκαθαρίζοντας για μία ακόμη φορά ότι η εταιρεία του είναι ανοιχτή στο να παραχωρήσει την τεχνολογία της σε τρίτους. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά το πρώτο κάλεσμα, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις.