Το πουλάει η Tesla αλλά κανείς δεν το αγοράζει
Παρά τις επανειλημμένες δημόσιες προσκλήσεις του Ίλον Μασκ, καμία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία δεν δείχνει πρόθυμη να υιοθετήσει το Tesla Full Self-Driving.
Ο Ίλον Μασκ επανήλθε στο ζήτημα του licensing του Tesla Full Self-Driving (FSD), ξεκαθαρίζοντας για μία ακόμη φορά ότι η εταιρεία του είναι ανοιχτή στο να παραχωρήσει την τεχνολογία της σε τρίτους. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά το πρώτο κάλεσμα, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις.
