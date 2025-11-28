Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι τελικά δεν βρίσκονται στα μεγάλα ταξίδια
Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι τελικά δεν βρίσκονται στα μεγάλα ταξίδια

Η ιδέα ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν κυρίως σε μακρινές διαδρομές είναι βαθιά ριζωμένη στις αντιλήψεις μας. Ωστόσο, τα δεδομένα αφηγούνται μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Για χρόνια επαναλαμβάνουμε την ίδια φράση προς όλους τους οδηγούς: «Πρόσεχε στον δρόμο, ειδικά τώρα που έχεις να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι». Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

