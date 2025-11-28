Το FBI κατάσχεσε ένα από τα πιο σπάνια supercars στον κόσμο - Σε ποιόν ανήκε;

Η Mercedes-Benz CLK GTR, ένα από τα πιο ακραία και σπάνια homologation specials που δημιούργησε ποτέ η AMG για τις ανάγκες του Le Mans στα τέλη των ’90s, βρέθηκε στο επίκεντρο μίας από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις του FBI.

Η υπηρεσία κατάσχεσε μία CLK GTR Roadster του 2002, αξίας περίπου 13 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Giant Slalom, που στοχεύει στο διεθνές καρτέλ του πρώην Ολυμπιακού snowboarder και πλέον FBI Top-10 φυγά, Ryan Wedding. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







