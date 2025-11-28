Ο Μπράντ Πιτ τελικά τα έχει... χίλια
O Μπραντ Πιτ έκλεψε την παράσταση στην παρουσίαση της πρωτότυπης Mercedes-AMG GT Coupe EV με… παρκαδόρο τον Τζόρτζ Ράσελ.
Η Mercedes-AMG επέλεξε το Λας Βέγκας για να αποκαλύψει το καινούριο της ηλεκτρικό σπορ σεντάν GT 4 Door Coupe EV, έστω σε πρωτότυπη έκδοση προ παραγωγής. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό «super sedan» με πάνω από 1.000 ίππους, καταιγιστικές επιδόσεις και ήχο θερμικού (!) κινητήρα για όσους νοσταλγούν τον παλιό καλό V8.
