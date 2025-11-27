Το best seller της Honda έρχεται με καινοτόμο ημιαυτόματο κιβώτιο
Η Honda κάνει ακόμα πιο πρακτικό το κορυφαίο σε πωλήσεις NX500 τοποθετώντας σύστημα E-Clutch στο συμπλέκτη.
Είναι πραγματικά δύσκολο ένα πρακτικό και πολύ φιλικό στη χρήση μοντέλο μοτοσικλέτας να το εξελίξεις και να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Στην Honda ωστόσο φαίνεται πως τίποτα δεν είναι αδύνατο καθώς μια μοτοσικλέτα όπως η NX500 που βρίθει χρηστικότητας γίνεται ακόμα πιο φιλική το 2026.
