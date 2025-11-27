Το best seller της Honda έρχεται με καινοτόμο ημιαυτόματο κιβώτιο

Είναι πραγματικά δύσκολο ένα πρακτικό και πολύ φιλικό στη χρήση μοντέλο μοτοσικλέτας να το εξελίξεις και να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Στην Honda ωστόσο φαίνεται πως τίποτα δεν είναι αδύνατο καθώς μια μοτοσικλέτα όπως η NX500 που βρίθει χρηστικότητας γίνεται ακόμα πιο φιλική το 2026.