Ποιος Έλληνας αγόρασε την πιο ισχυρή Rolls‑Royce όλων των εποχών; (video)

Η επιλογή του υπογράμμισε πως δεν επρόκειτο απλώς για ακόμη ένα «πολυτελές» αυτοκίνητο αλλά για ένα όχημα που «σπάει» τα δεδομένα της μάρκας, με τεχνολογία αιχμής και επιδόσεις που ξεχωρίζουν.

Η Spectre Black Badge που όπως αποκάλυψε ο δικός μας Βασίλης Σαριμπαλίδης, είναι πλέον στα χέρια του κοσμηματοπώλη και εμπόρου επώνυμων ρολογιών Μάνο Καρτσωνάκη. Διαθέτει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες και τετρακίνηση, με συνολική απόδοση 485 kW — δηλαδή 659 ίππους — και ροπή που φτάνει τα 1.075 Nm, χαρακτηριστικά που την καθιστούν πιο ισχυρή Rolls-Royce που έχει κατασκευάσει ποτέ.