Το αυτοκίνητο που έχει… εμμονή με την κορυφή!

Το Dacia Sandero ήταν ξανά το best-seller της Ευρώπης τον Οκτώβριο, παρά την πτώση 7,6% στις ταξινομήσεις του (20.480 μονάδες). Είναι η πέμπτη φορά φέτος που το μικρό μοντέλο της Dacia ανεβαίνει στο Νο1, μια επίδοση που αντικατοπτρίζει την αξία του σε μια εποχή όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων στην ευρωζώνη παραμένουν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2015.