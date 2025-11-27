Το αυτοκίνητο που έχει… εμμονή με την κορυφή!
Το αυτοκίνητο που έχει… εμμονή με την κορυφή!

Το best-seller της Dacia επέστρεψε στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων τον Οκτώβριο, την ώρα που το Tesla Model Y κατέγραψε μια ακόμη θεαματική «βουτιά».

Το Dacia Sandero ήταν ξανά το best-seller της Ευρώπης τον Οκτώβριο, παρά την πτώση 7,6% στις ταξινομήσεις του (20.480 μονάδες). Είναι η πέμπτη φορά φέτος που το μικρό μοντέλο της Dacia ανεβαίνει στο Νο1, μια επίδοση που αντικατοπτρίζει την αξία του σε μια εποχή όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων στην ευρωζώνη παραμένουν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2015.



