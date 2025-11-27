To Head-Up Display και στα κράνη - Ποια εταιρεία το φέρνει;
To Head-Up Display και στα κράνη - Ποια εταιρεία το φέρνει;
Ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε το πρώτο κράνος με ενσωματωμένη στη ζελατίνα οθόνη πληροφοριών αλλάζοντας τα δεδομένα στην ασφάλεια.
Πρόκειται για ένα κράνος με ενσωματωμένη οθόνη Head-Up Display που φέρνει τις πληροφορίες οδήγησης κατευθείαν μπροστά στα μάτια του αναβάτη.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα