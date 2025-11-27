Ελληνας πούλησε μία θέση στάθμευσης 200.000 ευρώ
Η στάθμευση στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα αντοχής. Οι οδηγοί γυρίζουν τετράγωνα επί τετραγώνων, αναζητώντας λίγα πολύτιμα μέτρα άδειου δρόμου, ενώ η απόκτηση μόνιμης θέσης σε πολυκατοικία μοιάζει πλέον με προνόμιο που ισοδυναμεί με… μικρή περιουσία.

Τα τελευταία στοιχεία της αγοράς το αποδεικνύουν, αφού το 2025 οι τιμές για ένα απλό υπόγειο πάρκινγκ έχουν ξεφύγει από κάθε λογική, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων του λεκανοπεδίου.

Η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν δει κανείς τις πρόσφατες αγοραπωλησίες. Τον Ιούλιο του 2025 υπόγεια θέση στάθμευσης μόλις 11 τετραγωνικών μέτρων στον Δήμο Αθηναίων, με τιμή ζώνης 4.250 ευρώ, άλλαξε ιδιοκτήτη για 197.500 ευρώ.


