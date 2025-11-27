Ελληνας πούλησε μία θέση στάθμευσης 200.000 ευρώ
Ελληνας πούλησε μία θέση στάθμευσης 200.000 ευρώ
Η στάθμευση στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα αντοχής. Οι οδηγοί γυρίζουν τετράγωνα επί τετραγώνων, αναζητώντας λίγα πολύτιμα μέτρα άδειου δρόμου, ενώ η απόκτηση μόνιμης θέσης σε πολυκατοικία μοιάζει πλέον με προνόμιο που ισοδυναμεί με… μικρή περιουσία.
Η στάθμευση στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα αντοχής. Οι οδηγοί γυρίζουν τετράγωνα επί τετραγώνων, αναζητώντας λίγα πολύτιμα μέτρα άδειου δρόμου, ενώ η απόκτηση μόνιμης θέσης σε πολυκατοικία μοιάζει πλέον με προνόμιο που ισοδυναμεί με… μικρή περιουσία.
UPD:
Τα τελευταία στοιχεία της αγοράς το αποδεικνύουν, αφού το 2025 οι τιμές για ένα απλό υπόγειο πάρκινγκ έχουν ξεφύγει από κάθε λογική, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων του λεκανοπεδίου.
Η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν δει κανείς τις πρόσφατες αγοραπωλησίες. Τον Ιούλιο του 2025 υπόγεια θέση στάθμευσης μόλις 11 τετραγωνικών μέτρων στον Δήμο Αθηναίων, με τιμή ζώνης 4.250 ευρώ, άλλαξε ιδιοκτήτη για 197.500 ευρώ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα