Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό KGM Torres - Με πόσα το αποκτάς στην Ελλάδα;

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οδηγούμε αυτοκίνητα άγνωστα στο ευρύ κοινό, το όνομα των οποίων πολλές φορές ξεχνάμε ακόμη κι εμείς. Ένας ορυμαγδός νέων εταιρειών και μοντέλων, μοιάζουν να συστήνουν από την αρχή τον κατακερματισμένο χάρτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις…