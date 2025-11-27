Morbidelli F352: Η μεγάλη των naked σχολή
Morbidelli F352: Η μεγάλη των naked σχολή
Με σχεδίαση από το Centro Stile στο Πέζαρο και premium εξοπλισμό, η νέα Morbidelli F352 φέρνει στην Ελλάδα τον αυθεντικό χαρακτήρα της ιταλικής σχολής naked.
Η Morbidelli επιστρέφει δυναμικά στην ευρωπαϊκή σκηνή και η αναγέννησή της δεν περνά απαρατήρητη στην Ελλάδα. Η ιστορική ιταλική φίρμα, που συνδέθηκε με τη χρυσή εποχή των αγώνων και την αυθεντική μοτοσικλετιστική κουλτούρα, γνωρίζει σήμερα μια νέα άνθηση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα