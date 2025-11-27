Αυτά τα δύο νέα αυτοκίνητα είναι τα χειρότερα της δεκαετίας

Στην έκθεση αξιοπιστίας TÜV, για πρώτη φορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξετάστηκαν με την ίδια αυστηρότητα που επί δεκαετίες εφαρμόζεται στα συμβατικά μοντέλα και η γενική εικόνα δείχνει ότι η τεχνολογία αυτή έχει ωριμάσει. Τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά, με δείκτες αξιοπιστίας σχεδόν ταυτόσημους με αυτούς των βενζινοκίνητων εκδόσεων. Ωστόσο μέσα σε αυτό το περιβάλλον προόδου, δύο μοντέλα της Tesla ξεχώρισαν αρνητικά, δημιουργώντας έντονη συζήτηση στη γερμανική αγορά και όχι μόνο.

Τα νέα δεδομένα λοιπόν αποκαλύπτουν ότι τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα κινούνται εντός του μέσου όρου αξιοπιστίας. Τα Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron και Fiat 500e συγκέντρωσαν πολύ καλές επιδόσεις στην κατηγορία των 2-3 ετών, αποδεικνύοντας πως ένας σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας και ένα σωστό πακέτο after-sales μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπιστία ανάλογη των καλύτερων θερμικών μοντέλων. Στην ίδια κατηγορία, συμβατικά αυτοκίνητα όπως τα Mazda2, Mercedes-Benz B-Class και Volkswagen T-Roc που βρέθηκαν στην κορυφή, με χαμηλά ποσοστά βλαβών, κοντά στο 3%.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

