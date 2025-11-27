Ford Ranger PHEV: 6 χρόνια δωρεάν σέρβις
Η υβριδική εποχή ξεκίνησε για το Ford Ranger και μπορείς να το κάνεις δικό σου τώρα με ένα μοναδικό προνόμιο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο σοβαρής μεταμόρφωσης. Η ηλεκτροκίνηση και οι υβριδικές τεχνολογίες έχουν πλέον καθιερωθεί για τα συμβατικά επιβατικά, τα SUV και τους εταιρικούς στόλους, ενώ πλέον αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και σε μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτή των pick-up, που στην καθημερινότητα καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες που δεν είναι μόνο επαγγελματικές.

Η ανάγκη λοιπόν για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ευελιξία στην καθημερινή χρήση δημιούργησε ένα νέο τοπίο, όπου το pick-up αφήνει στην άκρη την παραδοσιακή λογική και μεταλλάσσεται σε ένα πολυδιάστατο όχημα που προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

