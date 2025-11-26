Το λάθος που κάνουμε τον χειμώνα στο αυτοκίνητό μας και μας κοστίζει

Η συνήθεια να αφήνουμε τον κινητήρα να «ζεσταθεί» στο ρελαντί πριν ξεκινήσουμε είναι ένα κατάλοιπο παλαιότερων εποχών, όταν τα συστήματα λίπανσης και ψεκασμού δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν αποδοτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα όμως όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά μπορεί και να προκαλέσει πραγματική ζημιά σε βάθος χρόνου. Όσο περισσότερο μένει ο κινητήρας στο ρελαντί, τόσο μεγαλύτερη η μηχανική καταπόνηση σε κρίσιμα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων και η κατανάλωση καυσίμου.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση είναι καθοριστικά. Το λάδι κυκλοφορεί πιο αργά όταν ο κινητήρας είναι κρύος και όσο το μοτέρ μένει στο ρελαντί, το ιξώδες του λαδιού παραμένει υψηλό για περισσότερη ώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστόνια, οι πείροι, τα ελατήρια και τα τοιχώματα του κυλίνδρου λειτουργούν με μειωμένη λίπανση.