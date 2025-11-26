Νέους ταχυφορτιστές ετοιμάζει η Tesla στην Ελλάδα – Που θα τοποθετηθούν

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημεία που θα τοποθετηθούν θα είναι σε Γλυφάδα, Ξάνθη, Ηράκλειο και Τρίπολη, ενισχύοντας τόσο την αστική κάλυψη όσο και τους βασικούς οδικούς άξονες. Η κίνηση αυτή έρχεται με σκοπό να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της των πελατών καθώς αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην Ελλάδα 7.500 – 8.000 Tesla (με ελληνικές και ξένες πινακίδες), με τη ζήτηση για γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση να αυξάνεται σταθερά.