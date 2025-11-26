Νέους ταχυφορτιστές ετοιμάζει η Tesla στην Ελλάδα – Που θα τοποθετηθούν
Εντός του 2026 θα τεθούν σε λειτουργία άλλα τέσσερα σημεία σε όλο την Ελλάδα φτάνοντας συνολικά τα δέκα…
Η Tesla επεκτείνει το δίκτυο ταχυφόρτισης στην Ελλάδα, με τέσσερις νέους σταθμούς που δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημεία που θα τοποθετηθούν θα είναι σε Γλυφάδα, Ξάνθη, Ηράκλειο και Τρίπολη, ενισχύοντας τόσο την αστική κάλυψη όσο και τους βασικούς οδικούς άξονες. Η κίνηση αυτή έρχεται με σκοπό να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της των πελατών καθώς αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην Ελλάδα 7.500 – 8.000 Tesla (με ελληνικές και ξένες πινακίδες), με τη ζήτηση για γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση να αυξάνεται σταθερά.
