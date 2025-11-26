Αυτα είναι τα ζημιάρικα αυτοκίνητα
Μία νέα έρευνα ανατρέπει βεβαιότητες, αποκαλύπτοντας ποια μοντέλα άντεξαν και ποια λύγισαν στην αυστηρή γερμανική αξιολόγηση αξιοπιστίας.
Η ετήσια αναφορά αξιοπιστίας της TÜV για την περίοδο Ιούλιος 2024 – Ιούνιος 2025 έφερε ξανά στο προσκήνιο μια απρόσμενη αμερικανική πρωτιά.
Μεταξύ περίπου 9,5 εκατομμυρίων οχημάτων που πέρασαν από τον τεχνικό έλεγχο, η Tesla κατέκτησε τις δύο τελευταίες θέσεις, υπογράφοντας μια από τις πιο απογοητευτικές εμφανίσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Το Model 3, ήδη «τακτικός θαμώνας» της ουράς, εμφάνισε ποσοστό σοβαρών βλαβών 13,1%, δηλαδή ένας στους 7,6 ιδιοκτήτες είδε το αυτοκίνητό του να απορρίπτεται.
