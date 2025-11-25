Αυτή είναι η νέα αυτοκινητοβιομηχανία που ήρθε Ελλάδα

Πίσω από το όνομα κρύβεται ένας από τους ισχυρότερους κινεζικούς ομίλους αυτοκινήτου, με βαθιές συνεργασίες με ιαπωνικούς κολοσσούς και με μια μάρκα ηλεκτρικών που «χτίστηκε» εξαρχής για την εποχή της ηλεκτροκίνησης και της παγκόσμιας εξωστρέφειας. Σημειώστε όμως πως δε θα μείνει στην ηλεκτροκίνηση…

Ο όμιλος GAC ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στην Γκουανγκζού και μεγάλωσε πάνω στις κοινοπραξίες με παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Honda και η Toyota, με κοινές εταιρείες παραγωγής για την κινεζική αγορά.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες απέκτησε τεχνογνωσία σε κινητήρες, πλατφόρμες και ποιοτικό έλεγχο, ενώ το 2008 δημιούργησε τη δική του μονάδα επιβατικών GAC Motor, επενδύοντας σε R&D και σε διεθνή παρουσία. Σήμερα ο όμιλος δραστηριοποιείται σε δεκάδες αγορές εκτός Κίνας, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου ανοίγει νέα εργοστάσια και κέντρα διανομής.

Η AION είναι ο βραχίονας αμιγώς ηλεκτρικών της GAC. Η πρώτη της μεγάλη είσοδος έγινε με το AION S στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και σε λίγα χρόνια η μάρκα εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της κινεζικής αγοράς ηλεκτρικών. Μόλις σε 4 χρόνια και 8 μήνες από την παραγωγή του πρώτου αυτοκινήτου, η AION έφτασε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων, ρεκόρ ταχύτητας για οποιαδήποτε νέα μάρκα.

Το 2024 οι ετήσιες πωλήσεις της ξεπέρασαν τις 370.000 μονάδες, τοποθετώντας την ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες μάρκες αμιγώς ηλεκτρικών παγκοσμίως.

