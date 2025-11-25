Πότε επιβάλλεται να έχετε στο αυτοκίνητο αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες;
Πότε επιβάλλεται να έχετε στο αυτοκίνητο αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες;
Η υποχρέωση δεν είναι απόλυτη για όλους και πάντα· ισχύει μόνο όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες ή σχετική οδηγία των αρχών.
Από το 2022 έχει θεσπιστεί με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1144/14-3-2022) ότι τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ισοδύναμα μέσα από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου.
