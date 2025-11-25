Το νέο Changan Q05 βάζει στόχο την Ευρώπη
Ένα νέο compact ηλεκτρικό SUV από την Κίνα ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά της ευρωπαϊκής αγοράς από το 2026.
Η Changan παρουσίασε στη Γκουανγκζού το νέο ηλεκτρικό SUV Q05, το οποίο θα αποτελέσει το εισαγωγικό της μοντέλο στην Ευρώπη από τα τέλη του 2026, με την ονομασία E06.
