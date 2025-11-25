Το νέο Changan Q05 βάζει στόχο την Ευρώπη
Το νέο Changan Q05 βάζει στόχο την Ευρώπη

Ένα νέο compact ηλεκτρικό SUV από την Κίνα ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά της ευρωπαϊκής αγοράς από το 2026.

Το νέο Changan Q05 βάζει στόχο την Ευρώπη
Η Changan παρουσίασε στη Γκουανγκζού το νέο ηλεκτρικό SUV Q05, το οποίο θα αποτελέσει το εισαγωγικό της μοντέλο στην Ευρώπη από τα τέλη του 2026, με την ονομασία E06.

