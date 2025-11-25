Το νέο Changan Q05 βάζει στόχο την Ευρώπη

Η Changan παρουσίασε στη Γκουανγκζού το νέο ηλεκτρικό SUV Q05, το οποίο θα αποτελέσει το εισαγωγικό της μοντέλο στην Ευρώπη από τα τέλη του 2026, με την ονομασία E06.