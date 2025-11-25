Εξέλιξη-ανάσα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Εξέλιξη-ανάσα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Μετά από μήνες έντονης ανησυχίας, η Ευρώπη φαίνεται να αποφεύγει μια νέα κρίση ημιαγωγών, καθώς η ολλανδική κυβέρνηση «παγώνει» την κρατική παρέμβαση στη Nexperia.

Εξέλιξη-ανάσα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nexperia, βλέπει επιτέλους φως στο τούνελ. Ο υπουργός Οικονομίας των Κάτω Χωρών, Vincent Karremans, ανακοίνωσε την αναστολή της κρατικής ανάληψης ελέγχου της εταιρείας, μετά από εβδομάδες έντονης γεωπολιτικής έντασης.

