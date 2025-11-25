Εξέλιξη-ανάσα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Εξέλιξη-ανάσα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Μετά από μήνες έντονης ανησυχίας, η Ευρώπη φαίνεται να αποφεύγει μια νέα κρίση ημιαγωγών, καθώς η ολλανδική κυβέρνηση «παγώνει» την κρατική παρέμβαση στη Nexperia.
UPD:
Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nexperia, βλέπει επιτέλους φως στο τούνελ. Ο υπουργός Οικονομίας των Κάτω Χωρών, Vincent Karremans, ανακοίνωσε την αναστολή της κρατικής ανάληψης ελέγχου της εταιρείας, μετά από εβδομάδες έντονης γεωπολιτικής έντασης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα