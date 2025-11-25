QJMotor SRT 450 RX: Άσσος στο μανίκι
QJMotor SRT 450 RX: Άσσος στο μανίκι
Η QJMotor ετοιμάζει τη δική της πρόταση στα μικρομεσαία adventure και σίγουρα θα προκαλέσει… θόρυβο.
Η κατηγορία των μικρομεσαίων adventure μοτοσικλετών γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη άνθηση στην Ελλάδα. Όχι άδικα θα λέγαμε.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα