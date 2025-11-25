Αυτό είναι το καινούργιο Leapmotor B03X για την Ευρώπη

Η Leapmotor, η κινεζική εταιρεία που αποτελεί καίριο επιχειρηματικό συνεταίρο του Ομίλου Stellantis, παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γκανγκζού τη νέα γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που αρχικά γνωρίσαμε ως A10.

Ωστόσο, το καινούργιο μετονομάστηκε ως B03X για να διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά, όσο και στις υπόλοιπες διεθνώς (στη κινεζική, θα παραμείνει ως A10).








