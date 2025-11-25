Ιδου τι γράφουν τα λεωφορεία - τροχονόμοι

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, επιλεγμένα λεωφορεία θα φέρουν κάμερες που θα καταγράφουν παραβάσεις του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με στόχο τη βελτίωση της ροής, την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή αντικανονικών κινήσεων.Συγκεκριμένα, το σύστημα προβλέπει την τοποθέτηση σε περίπου 600 λεωφορεία της ΟΣΥ καμερών με δυνατότητα αναγνώρισης οχημάτων που εισέρχονται παράνομα σε λεωφορειολωρίδες ή πραγματοποιούν στάση / στάθμευση σε αυτές, και της καταγραφής άλλων συμπεριφορών που αλλοιώνουν τη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών. Ήδη έχει ξεκινήσει πιλοτικά σε 10 διαδρομές της Αττικής, ενώ ετοιμάζεται η πλατφόρμα για την αποστολή των παραβάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.Στις παραβάσεις που θα καταγράφονται περιλαμβάνονται η κίνηση σε λεωφορειολωρίδα από μη εξουσιοδοτημένο όχημα, η παράνομη στάση ή στάθμευση σε λεωφορειολωρίδες...